古代城池對於一個國家來說至關重要，幾乎每場戰爭都是圍繞城池而展開，然而攻城是古代戰爭中最不得已的選擇，由於勢必會造成巨大傷亡，因此兵力及器械都有一定的要求，否則不會輕易展開攻城戰。不過外界不解，即便攻城條件具備，為何會有士兵甘願第一個爬上雲梯，發動首攻？難道不怕成為砲灰嗎？

根據《搜狐網》報導，首先，衝在第一個的士兵，不一定就會必死無疑，退一步來說，再忠誠的士兵也不會傻得白白去送死。攻城方除了會在高處修建土台，對城池進行居高臨下的火力壓制之外；城門正面也會有士兵持重物衝撞城門；城池外則有人負責挖掘地道通向城內；至於城門遠處會設置能拋射石彈的攻城利器「投石炮」。如此一來，城池的防禦力量就會被大大分散，有助於士兵爬梯攻城。

其次，首登有重賞。自古攻城戰，對於登城的士兵都不吝嗇給出重賞，除了直接提拔為校尉之外，即便不幸戰死，家人也會得到豐厚賞賜。

最後，將軍會以身作則，成為士兵們的榜樣，很多時候，帶隊第一個攻上雲梯的都是將軍，底下士兵看見將軍浴血奮戰衝在前頭，自然也會跟著一起衝鋒陷陣。如果有人因此怯戰，隨時都會被自家的督戰隊當場處決。