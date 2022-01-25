美國一隻混種黃金獵犬被棄養後，在一間超市前的停車場徘徊，收容單位得知後前往捕捉，隨後透過寵物身上的晶片與飼主取得聯繫，但對方卻不願意將狗接回家，黃金獵犬只能列入下批執行安樂死的名單，動物組織得知後趕緊介入幫忙，黃金獵犬竟突然抱住志工的腿，好像在向人求救，讓人看了非常心疼。

After being abandoned by his family at the Walmart parking lot & then again at the shelter when they refused to pick him up after he was euth listed, Clarence is finally ready to head north. This dog was treated like a lawn ornament &👇 pic.twitter.com/vjKwi5ygKo — Hounds in Pounds (@HoundsInPounds) December 30, 2021

根據《The Dodo》報導，美國佐治亞州一間沃爾瑪超市的停車場裡，出現了3隻流浪狗，分別是黃金獵犬、吉娃娃及德國牧羊犬，收容單位接獲通報後到現場捕捉，隨後聯繫狗主人，但其中一隻4歲黃金獵犬克拉倫斯（Clarence）的主人卻表明，不願意將狗接回家。

難過的是，由於飼主拒絕將狗帶回家，克拉倫斯將面臨安樂死的命運，而此事曝光後，非營利組織「Hounds in Pounds」便介入幫忙，未料克拉倫斯一看到志工後，竟主動抱著對方的腿，好像在向人求救，皺眉露出憂鬱神情，雖然被棄養但對人類還是非常友善，此幕被拍下並分享至臉書，獲得民眾關注。

「Hounds in Pounds」表示，克拉倫斯從未感受過家的舒適，一輩子都待在院子裡，被風吹日曬雨淋，飼主還將牠丟在停車場，讓人感到非常氣憤，他們也將此事分享至臉書粉專，提到「克拉倫斯的金毛讓人聯想到陽光，牠的個性也是如此，為認識牠的人帶來光明」，目前克拉倫斯也成功找到認養家庭。