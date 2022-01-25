大陸一名女飼主因為疫情關係必須隔離14天，但不能帶著寵物犬一起到防疫旅館，無奈之下她只好備足水和飼料，將拉布拉多獨自留在家裡，未料愛犬見主人不在家，竟開啟「拆家模式」，把家裡搞得一片狼籍，讓女飼主相當崩潰。

綜合陸媒報導，陝西一名女子因為疫情關係必須隔離14天，然而防疫旅館不能攜帶寵物，她只好事先備好充足的水和糧食，把拉布拉多獨自留在家裡，確保牠不會因為沒有人餵食而餓死，除此之外女子還利用舊電腦製作一個簡易鏡頭，方便她隨時查看愛犬的狀況，沒想到之後竟出現讓她十分崩潰的畫面。

女子透露，她離開家的那天，愛犬還表現得很難過，痴痴地坐在家門口等待，第二天情況卻出現大反轉，這隻拉布拉多見主人不在，竟開啟「拆家模式」，不但把沙發咬破一個大洞，還把裡面的海綿叼出來，就連主人放在櫃子裡的包包、衣服、鞋子也都被牠翻出來破壞，連續幾天的「拆家計畫」導致地面一片狼藉，讓女子感到生氣又無奈。

網友們看到影片後也十分傻眼，紛紛留言替這隻拉布拉多求情，「這是主人不在，狗狗太焦慮啦才拆家的」、「狗狗也蠻可憐的，被困在家裡，人沒有辦法去遛狗，活動量不夠啊…只能這樣了」；不過女子接受採訪時表示，自己其實很快就調整好心情，對於愛犬「拆家」並不介意，雖然家裡被弄得亂糟糟，但隔離結束後稍微整理一下就沒什麼大問題了，只要愛犬還健康平安，沒有吃到什麼不好的東西就好。