義大利近日發生一起野豬咬死人的慘劇，當時一名男子和父親、朋友一起到森林裡打獵，過程中他開槍射殺一頭野豬，見獵物倒地後便上前打算搬運，未料野豬突然「復活」，張口咬住男子的腿，導致他股動脈破裂，最終因失血過多不幸身亡。

根據《鏡報》報導，這起事件發生在義大利中部格羅塞托省（Grosseto）阿扎拉堡市（Castell'Azzara），本月19日36歲男子朱里奧（Giulio Burattini）和父親、朋友一起到當地一處森林中打獵，他開槍擊中了一頭野豬，見野豬倒地後便靠近想將其搬走，沒想到這頭野豬竟突然「復活」，一口咬住朱里奧的右大腿，他的股動脈因此破裂，整個人倒在地上、鮮血狂流不止。

朋友接受採訪時透露，事發當時他們聽到朱里奧發出淒厲的慘叫聲，「救救我，我快死掉了！」，雖然大家急忙打電話求救，但等到搜救隊員來到現場時，發現朱里奧早已斷氣、不幸身亡，留下妻子和一名6歲的女兒，而他的父親則因為休克被送醫急救。

當地檢察機關得知消息後，決定不對朱里奧的遺體進行檢驗，並表示這起事件是由野生動物所造成的悲劇，因此不會對其他在場人士採取刑事訴訟。