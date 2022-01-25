不少人煎荷包蛋時，會用雞蛋敲鍋子後，並直接將蛋液倒入鍋中煎煮，但國外一名廚師表示，這其實是錯誤的做法，另外，雞蛋的烹調方式非常多元，能變換多種料理方式，例如煎蛋、水煮蛋、炒蛋、水波蛋等，而每種處理方式其實都是有技巧的，並分享蛋料理的正確煮法。

根據《Eat This,Not That》報導，廚師阿爾索瓦夫（Yasmeen AlSawwaf）受訪透露，不少人在煎雞蛋時，第一步基本上都會做錯，許多人會直接將蛋打進平底鍋裡，但這是錯誤的做法，應該要先將蛋將打進碗裡，這樣能確保蛋黃不會破，且要先在鍋裡倒入油或奶油，不僅能增加風味，也能防止雞蛋沾黏到鍋子上。

再者，雞蛋要挑選新鮮的，阿爾索瓦夫表示「雞蛋若是放太久，蛋白和蛋黃就會變薄，這意味蛋白容易散開，蛋黃就不會完美地在蛋白上面」，而煎雞蛋最佳溫度介於123°C到137°C之間，如此一來就能煎出有光澤的荷包蛋，蛋白完全凝固，不會起泡或煎成咖啡色。

另外，在煮水煮蛋時也要注意，避免挑選到太淺的鍋子，還要確保雞蛋完全浸泡在水裡，至少淹過雞蛋2英寸（約5公分），記得要在水裡加入鹽巴，可以讓水更快沸騰，但仍要使用冷水且用「文火」慢煮，一旦水沸騰就可以開始計時，想吃全熟的計時約10至12分鐘，若想吃半熟蛋黃，計時6分鐘即可。

水波蛋。(示意圖/達志影像)

廚師阿爾索瓦夫也提到，不少人煮水波蛋時，蛋白難以凝結在一起，而且蛋黃一不小心就煮過熟，建議民眾在烹煮時，可以在水中加入鹽和醋，能幫助雞蛋的蛋白質更快凝固，為了避免蛋黃被打破，因此要先將雞蛋打入碗裡再下鍋，且需使用至少6英寸（約15公分）深的鍋子，等水煮沸後再將碗中蛋液倒入，計時約3到4分鐘，雞蛋就會慢慢浮起來，再用漏勺將其撈起，就能獲得一顆「淚珠狀」水波蛋。

最後是歐姆蛋，蛋液只需打到蛋白與蛋黃混合即可，不需要打發太久，如果想做扁平型的歐姆蛋，可以在煎煮前先加入配料，如果是想做捲式的歐姆蛋，配料就必須在蛋快熟時加入，之後再放入調味料即可。