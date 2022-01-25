英國一名18歲少女兒時罹患腦膜炎，情況惡化導致多重器官衰竭，最終靠截肢才保住一命，從此沒有四肢的她，並未因此自怨自艾，努力學習化妝技巧，並在網路分享化妝教學影片，她的努力也感動許多網友，如今她成為一名美妝部落客，擁有43萬粉絲。

根據《太陽報》報導，德比郡一名少女威爾（Isabelle Weall）7歲時被診斷出罹患腦膜炎，一次她病情突然惡化，隨即被送往醫院救治，狀況非常危險，當時她的心臟已停止跳動，而且多重器官衰竭，四肢末端失去血液循環，陷入昏迷，最終醫師透過手術截去四肢，她才保住一命。

威爾經過6個小時的手術後，清醒時非常困惑，當時她非常沮喪，不知道自己該何去何從，未來又該如何生活，威爾回憶說，「我就像被丟回熟悉的世界裡，但一切都是未知的，我不知道沒有四肢該怎麼過日子，身邊的人也沒有類似情況」，但她未有因此自暴自棄，開始努力學習並裝上義肢。

由於不少人會詢問她，若是沒有四肢該如何生活，因此她從14歲開始，就在YouTube分享影片，以此告知外界她是如何滑手機、吃飯及喝水等，這也開啟她的影音創作之路，她的影片獲得越來越多人關注，2018年她上傳第一部彩妝教學影片，沒想到因此聲名大噪，不少網友讚嘆「她沒有手到底怎麼辦到的？」。

而這一部影片引起美妝品牌Huda Beauty的創辦人Huda Kattan的注意，並分享至品牌官方IG帳號，讓威爾非常興奮，「很多人對我不用雙手化妝，感到非常佩服，不過老實說，其實我花了很大的毅力與時間做練習，最終獲得了回報」，並以此鼓勵擁有同樣遭遇的人，千萬不要放棄，如今Huda Beauty還會提供產品給威爾使用。

威爾如今是一名汽車公司行銷助理，平時除了拍攝美妝教學影片外，她在體育競賽也多次獲獎，國中時接觸到彈跳床課程，連續贏得兩屆全國冠軍和體育榮譽獎，威爾提到，讀書時經常聽到同儕負面的評論，當時她也會感到非常難過，不過現在她已毫不在意，「身體是我自己的，我何必浪費時間去為這些無法改變的事情而難過」