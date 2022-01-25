常看清宮劇的人就會發現，跟在皇帝身邊的太監總喜歡自稱「奴才」，事實上不少清代官員都常常自稱「奴才」，不只在官方文件、奏章上可以看見，也經常使用於官員覲見皇帝的時候，但「奴才」明明是個貶義詞，為何清朝官員要這樣稱呼自己呢？

根據《新浪新聞》報導，湖北省社會科學院文史研究所研究員潘洪鋼指出，從魏晉時期開始，「奴才」一詞就經常以賤稱、卑稱或辱罵他人之意，出現在歷史記載之中，但同時對於北方民族而言，「奴才」和「臣」其實是相同的意思，並沒有太大的差別。

滿清入關以前，「奴才」一詞早已出現在官方文獻中，《清稗類鈔‧稱謂類》記載：「當未入關以前，滿洲曾貢獻於高麗，其表文，自稱後金國奴才。可見奴才二字之來歷，實為對於上國所通用，其後逐相沿成習耳」，由此可見自稱「奴才」為滿清舊俗，並不認為這麼做有辱國體。

然而滿清入關後很長一段時間，並未對奏章中要自稱「奴才」還是「臣」做出規範，於是一部分旗人仍沿用舊習，自稱為「奴才」，但也有一部分人改稱自己為「臣」，一直到雍正才下令統一稱謂，「凡奏章內稱臣、稱奴才，俱是臣下之詞，不宜兩樣書寫，嗣後著一概書寫臣字」，但這項規定沒有強制執行，因此奏章中2種稱謂都依舊存在。

最後在乾隆23年，才正式對官員們的稱謂進行規範，並要求公事與私事必須分開處理，「滿洲大臣奏事，稱臣、稱奴才，字樣不一。著傳諭：嗣後頒行公事摺奏稱臣；請安、謝恩、尋常摺奏，仍稱奴才，以存滿洲舊體」；除此之外，滿州旗下官員，無論官職大小，在覲見皇帝、皇后以及一般奏摺中都應使用「奴才」，漢族官員則必須使用「臣」。

事實上「奴才」這個稱呼反映出旗人和皇室之間的親近關係，其中八旗漢軍雖然地位和待遇都低於滿、蒙旗人，但仍被視作滿州人員，因此也可以使用「奴才」一詞；另外在清制中，武官也都必須自稱「奴才」，若是隨意稱臣還會遭到皇帝訓斥。