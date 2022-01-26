別隨便招惹媽媽！近日一名攝影師到肯亞馬賽馬拉（Maasai Mara）拍攝，途中卻目擊了一場獅子大戰，一隻公獅試圖偷走母獅為孩子們準備的水牛，立刻引起公憤、遭到群起圍攻，最終公獅敵不過眾多母獅的威力，不但生殖器被嚴重咬傷，還因此痛到四腳朝天，經過獸醫手術後，不得不切除牠的一顆睪丸。

He won't do that again! Lion loses a TESTICLE after lionesses attack him for trying to steal their food pic.twitter.com/ufWXfEYuFp — AJAK (@AjakAjak1652) January 24, 2022

根據《每日郵報》報導，公獅曼德沃（Mandevo）日前試圖搶走母獅們辛苦獵捕到的水牛，牠並沒有意識到，這隻水牛是為了11隻小獅子所準備，「為母則強」的母獅們見到公獅的行為氣炸了，立刻上前圍攻牠，最終沃德曼的睪丸被嚴重咬傷，從照片中可以看到，牠痛到四腳朝天，其中一顆睪丸的皮都不見了，只露出粉紅色的肉塊。

71歲攝影師索爾比（Gren Sowerby）正巧目擊了這場「獅子內鬥」，他表示獅子群打鬥時發出的聲音就像是F1賽車，沃德曼被咬傷後，只能躺下不斷舔舐自己，「雖然以前看過類似的狀況，但還是很驚訝」，他也慶幸還好自己有看見這場打鬥，否則沃德曼的嚴重傷勢將無法得到及時治療。

獸醫接到索爾比的通報後，隨即趕到現場，並替沃德曼進行手術，然而牠的生殖器被嚴重咬傷，獸醫不得不切除牠的一顆睪丸，目前手術已經順利完成，沃德曼則在野外休養，相關機構也派專人時刻觀察牠的狀況。