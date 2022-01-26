大陸杭州一名31歲工程師，長相帥氣且身高180公分，外在條件非常優秀，堪稱人生勝利組，由於求學時父母要求他努力讀書，因此他到28歲才開始找對象，豈料他在3年內相親數10次都失敗，最終才發現他竟是得了「異性恐懼症」。

根據《杭州網》報導，一名31歲工程師小鍾（化名）從小成績優異，父母對他的期望也很高，因此求學時經常叮嚀他注重課業，所以小鍾一直沒有談過戀愛，研究所畢業後進入心儀公司上班，仍是以事業為重，直到28歲，父母才叮囑他應該要找對象結婚，認為兒子條件優秀，找伴侶應該並不困難。

豈料卻是小鍾惡夢的開始，他每次相親前都會做好充足的準備，但一見到相親對象，他就會頭昏腦脹，甚至不敢直視對方，經常把約會搞砸，因此3年間相親數10次，但都以失敗告終，還被女方懷疑「確定是工程師嗎？智商方面沒有問題？」，起初父母以為是孩子比較害羞，但漸漸發現他是恐懼女性。

小鍾提到，「每當異性看著我說話時，我就像被施了法一樣，說不出話來，頭也不敢抬」，無奈之下他只好請母親陪他相親，但此舉更是讓女方反感，而在找不到對象的情況下，也讓小鍾越來越害怕，甚至覺得自己是怪人，眼看已到適婚年齡，但情況仍未改善，他在家人鼓勵下前往醫院檢查。

浙江省人民醫院心理科主任蘇衡醫師表示，小鐘罹患的是「異性恐懼症」，患者潛意識裡雖渴望與異性接觸，但另一方面又有嚴重焦慮感，導致他們在異性面前，容易感到緊張與恐懼，身體甚至會出現四肢發抖、臉紅、說不出話、出汗、頭暈等症狀，因此經常選擇迴避異性，狀況會更加嚴重。

蘇衡醫師提到，異性恐懼症會嚴重影響正常生活，尤其是戀愛婚姻，而患病原因與家庭教育有關，有些家長會灌輸孩子「性是骯髒的」、「早戀非常不好」等觀念，導致孩子出現對於愛的矛盾想法，久而久之就會使他們想避免接觸異性，另一部分也非常在意異性對自己的評價，目前雖可透過藥物緩解焦慮，但治標不治本，因此還是需透過心理治療改善。