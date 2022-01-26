動物又沒有名字，該如何確認彼此身分呢？法國研究團隊對河馬進行觀察，發現河馬會靠聲音來辦認彼此身分，一旦聽到陌生同類的叫聲，牠們就會做出激烈的反應，例如擺出戰鬥姿態，或是噴糞用以標示地盤，由此可知，河馬也有複雜的社會系統。

根據《紐約時報》報導，法國聖艾蒂安大學（University of Saint-Etienne）動物行為學教授馬特文（Nicolas Mathevon）表示，「人類低估河馬的攻擊力，牠們是非洲最危險的動物，也是殺死最多人的動物，河馬游泳非常快，長時間待在水裡，但又能很迅速離開水面，一旦進入牠們的領地，下慘都會很恐怖」。

馬特文教授與團隊日前至莫三比克共和國，研究馬布多特別保護區（Maputo Special Reserve）裡的河馬，當地有許多不同群體的河馬，在湖泊250英尺外使用精密設備拍攝與錄音，並將錄下的聲音回放給另外5組河馬群體聽，發現河馬會以一種「喘息喇叭」似的叫聲來互相呼叫，用以辨認彼此身份。

河馬一旦聽到陌生同類的叫聲，牠們就會保持警戒，甚至做出激烈的反應，並擺出戰鬥姿態，阻止對方侵入，不僅如此，牠們還會「噴糞」標記自己的領地，同時甩動尾巴散布糞便，而聽到同群體的河馬或鄰近族群的叫聲時，牠們的反應都相對較低。

馬特文教授表示，此實驗顯示河馬具有領土意識，而且能夠辨認陌生同類比鄰居更具威脅性。這項研究對未來河馬保育和野放工作極具意義，「在進行河馬族群的遷移時，最好讓牠們與當地的河馬熟悉彼此叫聲，雖然未必能完全防止攻擊行為，但肯定有一定幫助」，而相關研究刊於《當代生物學》期刊。