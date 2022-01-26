不少人認為外星人確實存在，甚至已經混入人類社會，吸引許多UFO愛好者不斷尋找外星人存在的證據。國外一名UFO獵人先前滑看Google Maps時，在南非一處空地上，看到一個詭異金屬圓盤，認為應該是外星人的飛船，讓他不禁表示「這一艘飛船裡的外星人可能已生活於人類社會」。

根據《每日星報》報導，UFO獵人沃林（Scott C. Waring）經常在個人網站「UFO Sightings Daily」分享奇聞軼事，先前他滑看Google Maps時，在南非某處空地上出現金屬圓盤，而且藏於樹叢裡，發現位置離市區非常遠，坐標為25°53'41.03"S 27°48'5.82"E。

沃林提到，「這個物體很像UFO，中間還有凸起的設計，看起來像是一艘試圖隱藏位置而著陸的飛行船，船裡的外星人還開通旁邊一條道路，通往其他城市，可能已將先進的知識傳授給人類，帶領我們向前進」，而他未來也希望能到現場查看，或有知情人士提供線索，想確認這個金屬圓盤的真實樣貌。

對此網友看法兩極，有人認為可能真的是UFO，「空地裡沒有其他人居住，多出一個建物真的不尋常」，但多數人抱持懷疑的態度，「我覺得有點像蒙古包」、「不太可能是外星人，假使他們與人類相似，也需承受大氣壓力，而且地球上還有許多微生物與病毒，其次，這裡的陽光強度應該也與其他星球不同，想要偽裝成人類應該是不太可能」、「可能是當地的特殊建築，或是供旅客體驗的野生動物山林小屋」。