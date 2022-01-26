美國新澤西州一名主人養了一隻哈士奇，由於愛犬經常做出奇葩舉動，因此他也常在抖音分享毛孩的日常，一天他假裝玩耍時被哈士奇咬傷，豈料愛犬似乎知道自己弄痛主人，竟露出滿臉自責的表情，彷彿在道歉，讓不少網友看了捧腹大笑。

飼主馬克（Mark）養了一隻5歲的哈士奇，並取名為「阿月」（Moon），一天馬克用手指戳愛犬的嘴部，讓阿月感到非常不滿，隨後輕輕含住主人的手，而馬克假裝被咬痛，隨後放聲大叫，而阿月被主人的叫聲嚇到，趕緊鬆嘴並盯著主人看，之後還不斷舔飼主的手，似乎想查看對方的傷口。

阿月露出一臉自責的表情，無辜眼神彷彿在說「人家不是故意的」，讓主人看了哭笑不得，而他也將過程拍下並分享至抖音@thehuskymoon_，累積290萬觀看次數，不少網友表示，「狗跟人類一樣有情緒啊」、「有一次和我養的狗玩時，牠不小心咬傷我，我痛到大喊，牠似乎看出我很難過，先是跟著一起傷心，之後就親親我」。

而阿月其實在抖音非常有名，擁有120萬粉絲追蹤，馬克先前還曾教阿月講話，雖然牠無法準確唸出英文單字，但音節發音已非常相近，也讓人非常佩服。而狗究竟是否聽得懂人話，先前就有專家研究，發現狗其實會分辨語言，雖然無法確定牠們是否聽得懂主人的話，但聽到無意義語句時，大腦初級聽覺皮層的反應與聽到非熟悉語言時不同。