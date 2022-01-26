李白是唐朝著名詩人，除了經典的詩詞作品以外，他逍遙自在、喜歡飲酒作樂的個性也為人熟知，不過李白本身的仕途並不順遂，人生中幾乎沒怎麼「工作」過，究竟他四處遊山玩水的錢都是從哪裡來的呢？

大陸華中師範大學文學院古代文學教研室教授戴建業指出，從宋朝開始一直到現代，不少學者都十分好奇「李白的錢從哪裡來」，根據眾多專家的研究可以大致歸納為3種說法，第一種說法就是李白出身於商人家庭，以大陸現代文學家郭沫若為代表，他曾在著作《李白與杜甫》中提到，李白的《萬憤詞》中寫道：「兄九江兮弟三峽」，認為他們可以藉此把長江下游的銅鐵運到上游去賣，再把長江上游的鹽巴運到下游賣，因此推測李白是因為具有商業背景，才有錢揮霍。

第二種說法則是以大陸古典文學家余冠英為代表，認為李白之所以這麼瀟灑，最主要是因為他的2任妻子都出身於前任宰相之家，李白結婚2次都是入贅女婿，第一任妻子為唐高宗時期宰相許圉師的孫女，第二任妻子是武則天時期宰相宗楚客的孫女，2人都是「官三代」、「白富美」，多少都會給予李白一些接濟和經濟幫助。

第三種說法則是以大陸文學研究者劉大杰、中央民族大學中文系教授裴斐為代表，認為李白被唐玄宗「賜金放還」的時候，可能拿到一大筆錢，所以有本錢可以瀟灑，但戴建業表示這個說法其實有個疑點，因為李白尚未擔任翰林（官職）前就很瀟灑，他在《上安州裴長史書》自述：「曩昔東遊維揚，不逾一年，散金三十餘萬，有落魄公子，悉皆濟之」，稱只要遇到落魄公子，都會出手接濟他們，一年之內就花超過30萬。

戴建業也強調，以上的說法都只是專家們的猜測，因為李白為人比較「浮誇」，很多時候都喜歡吹牛，所以很難判定他作品所描述的是真是假，歷史上也沒有明確的證據能夠證明。