秦始皇帝陵近日有新發現，也讓秦國的歷史受到關注。西安財經大學在2004年建新校區時，意外挖到一個規模超大的墓葬，而且級別堪比天子，考古學家進一步研究後發現，這是秦始皇祖母「夏太后」的墓，墓葬規模也讓後世了解他與夏太后的關係。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，陝西西安的古墓非常多，其中就曾發現秦始皇祖母「夏姬」的墓，夏姬是秦國孝文王的夫人，也是子楚的母親，而子楚則是嬴政的父親，大眾所知的華陽夫人，其實並非秦始皇的親生祖母。

秦昭襄王40年時太子過世，2年後他立次子「安國君」為太子，安國君妾非常多，擁有20多個兒子，其中最愛的就是華陽夫人，根據《史記》記載「子楚母曰夏姬，毋愛」，可知夏姬並不得寵，因此她的兒子子楚就被送去趙國當人質，由於趙國與秦國關係不佳，曾爆發長平之戰，因此趙國人對子楚也非常不友善。

而在當人質的期間，子楚遇到商人呂不韋，對方認為他未來能有一番成就，因此決定拱他當秦國嫡子，呂不韋知道華陽夫人受寵但膝下無子，因此向子楚建議，「不韋雖貧，請以千金為子西遊，事安國君及華陽夫人，立子為適嗣」，先是幫子楚提高聲量，透過華陽夫人的姊姊，送許多禮物給對方，並買通人在華陽夫人旁說子楚的好話。

呂不韋之後又向華陽夫人說「以色事人者，色衰而愛弛。今夫人事太子，甚愛而無子，不以此時蚤自結於諸子中賢孝者，舉立以為適而子之，夫在則重尊，夫百歲之後，所子者為王，終不失勢」，指華陽夫人如今得寵，靠的是出色的外貌，若有一天年老色衰，難免就會失寵，若想要保住地位，就必須收養安國君其中一位孩子，成為太后才能高枕無憂。

華陽夫人最終選擇收養子楚，並向安國君勸說立子楚為嫡子，之後安國君上位僅1年就過世，子楚也順利繼位成為莊襄王，奉華陽夫人為華陽太后，而他的親生母親夏姬則是夏太后，不過夏姬屬於典型後宮女性，因此在史料記載中，除了寫到她生下莊襄王，就沒有其它具體的事跡，只知道她活到秦始皇7年才過世。

不過當夏太后過世後，她該葬在哪就成了問題，當時孝文王與華陽太后被葬於壽陵，親生兒子莊襄王則葬在芷陽，最終她選擇獨葬，葬於西安市東南方的「杜東」，位置恰好就是西安財經大學，2004年建新校區時，才意外發現夏太后的墓。

為何夏太后選擇葬在杜東呢？根據《史記》記載，夏太后曾表示「東望吾子，西望吾夫，後百年，旁當有萬家邑」，指她向東可以看到兒子，向西能望著丈夫，百年後安葬她的地方將興旺起來。而她的墓規模非常大，出土大量金器、玉器與陶器，而且等級是「天子駕六」，根據古代的禮制，車由多少匹馬拉與級別相關，天子就是使用6匹馬，過去只在河南洛陽的東周王城廣場遺址裡，發現天子駕六的墓葬規模，可見秦始皇非常敬愛自己的祖母，也顯示他們的感情很好。