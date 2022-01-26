冰炫風是麥當勞最受歡迎的商品之一，除了經典的OREO口味，大陸麥當勞為了追求創新，過去曾推出「山茶花冰淇淋」和融合在地特色的「糖葫蘆冰炫風」，沒想到最近他們竟把腦筋動到香菜上，將在今年2月推出限時5天的「香菜冰炫風」，消息曝光後不少勇者搶在新品上市前，自行購買香菜拌入冰炫風內嚐鮮。

大陸麥當勞將在今年2月21日到2月25日，推出限時販售5天的「香菜冰炫風」，從宣傳海報上可以看到，新品強調酸甜清香的口感，照片中的冰淇淋不但被淋上綠色的香菜醬，還被撒上香菜碎點綴，一份售價6.6人民幣（約新台幣29元）。

消息曝光後瞬間引發網友熱議，不少愛吃香菜的人都非常期待，「上市了之後一定要去吃！」、「太期待了～」；但也有討厭香菜的人崩潰留言：「等我以後有錢了，我要把全世界的香菜踩爛！」、「為什麼要弄這種奇奇怪怪的東西？」。

另外也有一部分網友搶在新品上市之前，自行購買香菜，將其加在原本的冰炫風裡攪拌，替大家先試試口味，有人吃完以後稱讚，冰炫風加入香菜提味，讓味道變得更獨特，但也有人吃了一口就忍不住反胃，直呼：「愛吃香菜和不愛吃香菜的人，吃完以後都沉默了」。