英國一名49歲送貨司機日前因身體不適去做檢測，發現自己確診新冠肺炎，之後在家進行隔離，未料他隔天上網發現自己「再度中獎」，購買的彩券獨得英鎊100萬元獎金（約台幣3737萬元），使他瞬間翻身變百萬富翁。

根據《太陽報》報導，居住在南威爾斯斯旺西（Swansea）的馬克（Mark Francis）日前下班回到家後，發現身體非常不適，因此便做了快篩檢測，結果為陽性，他才驚覺自己確診新冠肺炎，便在自家進行隔離，而他平時都有買彩券的習慣，由於在家沒事做，因此他便上網查中獎號碼，發現自己就是頭獎得主。

馬克驚覺自己購買的百萬歐元彩券（EuroMillions）中了英鎊100萬元獎金（約台幣3737萬元），而且還是一人獨得，當下非常興奮，隨後打電話向彩券公司確認，馬克表示「我只聽到對方跟我說『沒錯！你是百萬富翁』，之後怎麼回答我完全不記得了」，隨後他又打電話告知妻子泰勒（Helen Taylor），對方第一時間也感到難以置信。

馬克隔離期間都在家專心養病，夫妻倆並未將中獎一事放在心上，直到前陣子馬克收到通知，得知獎金已匯入帳戶才有真實感，「我看到戶頭裡出現好多零，我才相信這一切是真的」，目前他與妻子膝下有4名孩子與5名孫子，由於他非常熱愛自己的工作，因此未來並不打算退休，計畫將部分獎金用來與家人一起旅遊，剩下的錢則存下來做退休基金。