英國一名男子號稱自己是「全球捐精最多的男人」，他開著休旅車在英國各處幫助有不孕困擾的夫妻，服務完全免費，只有偶爾會收點油錢，至今男子已經成為138名孩子的生父，不過他並不滿足目前的數量，表示為了達成目標，他還會再繼續堅持努力。

I'm 'the world's most prolific sperm donor' with 129 children https://t.co/4at1cAVNBc pic.twitter.com/58DBQamX7O — New York Post (@nypost) January 26, 2022

根據《紐約郵報》報導，66歲男子克萊夫（Clive Jones）9年前在報紙上看到關於不孕夫妻困境的報導，於是興起了想要捐精的念頭，然而正式的捐精機構年齡上限為45歲，克萊夫早已超過年齡限制，於是他改用Facebook發文的方式，正式開啟這項「事業」，原本他並未預期有人會來聯絡他，沒想到1個小時內就有一名女士私訊，請他幫忙。

克萊夫也曝光自己的「協助方式」，他會透過Facebook聯絡需要幫助的夫妻，並開著休旅車到不受打擾的地方，接著鑽到後座、拉上窗簾，拿出小杯子和針筒，等到完事以後再打給對方，告訴他們自己快到了。

而克萊夫的服務是完全免費的，只有偶爾會向對方收點油錢，雖然他很清楚不孕門診和精子銀行才是正確的專業管道，但他認為這些機構並不是「捐精」，而是在「出售精子」。

截至目前為止，克萊夫已經幫助多對不孕夫妻生下129名孩子，還有9名正在懷孕中，他的「後代」多達138人，不過克萊夫仍覺得不夠，表示自己還會再堅持幾年，以達成150個孩子的目標。

然而英國「人類授精及胚胎學管理局（HFEA）」對克萊夫的行為提出警告，發言人指出，他們雖然無權阻止人們自行安排精子捐贈，但為了孩子的福祉著想，人們應該前往持有執照的醫療機構，在那裡工作人員會幫忙解決醫療和法律等相關問題，也會為捐精者進行嚴格的醫學與遺傳性疾病檢查。