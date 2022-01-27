美國加州科學院飼養一條澳洲肺魚，目前高齡90歲，被認為是全球最老的觀賞魚，牠體長約1.2公尺，最喜歡吃新鮮的無花果，儘管牠年紀非常大，但仍非常喜歡被人摸肚子，就像一隻住在水裡的小狗。

高齡90歲的澳洲肺魚瑪士薩拉（Methuselah），近日獲得媒體關注，也吸引不少遊客至美國加州科學院朝聖。(影片來源/YouTube/Guardian News)

根據《衛報》報導，澳洲肺魚（Australian lungfish）瑪士薩拉（Methuselah）1938年從澳洲被帶至美國加州科學院（California Academy of Sciences），目前已高齡90歲，體長約1.2公尺、體重約18.1公斤，被認為是世界上活最久的觀賞魚，而且牠對食物非常挑剔，最喜歡吃新鮮當季的無花果，絕不吃冷凍過的。

高級生物學家、飼養員艾倫（Allan Jan）表示，瑪士薩拉個性很溫和，平時喜歡被摸背部和腹部，就像是一隻生活於水裡的小狗，唯有受到驚嚇，牠才會變得比較激動，而多數情況下，牠都只是安靜的呆在原地，而科學院裡還有另外2條更年輕的澳洲肺魚，年齡約40、50歲左右。

艾倫提到，由於抽血才能確定物種的性別與年齡，但礙於瑪士薩拉年紀大，且抽血對魚類具有危險性，因此並未對牠進行抽血檢驗，不過目前推斷瑪士薩拉應該是90歲左右的雌性魚，該學院日後打算將瑪士薩拉部分魚鰭樣本，寄送給澳洲研究員進行檢測，嘗試確認瑪士薩拉的性別與確切年齡。

澳洲肺魚是一種同時具有鰓和肺的原始物種，被視為從魚類過渡到兩棲動物的進化環節，肺魚在4億年前已存在，因此有「活化石」之稱，目前屬於「受威脅物種」（Threatened species），再者，現在已禁止從澳洲水域出口，因此瑪士薩拉若是過世，該學院就難以再找到替代個體，艾倫對此表示，「我們只能盡力照顧牠，希望牠健康成長」。

在此之前，世界最高齡的觀賞魚是一條名為「爺爺」（Granddad）的澳洲肺魚，1933年從澳洲雪梨水族館移居芝加哥謝德水族館（Shedd Aquarium），身長121公分、重約11公斤，但由於牠年事已高，而且出現器官衰竭的跡象，也無法進食，水族館在2017年替牠進行安樂死。