海豚是智商最高的生物之一，不過牠們的個性調皮又愛玩，讓人看了哭笑不得。英國一名男子日前開船出海，意外看到海豚把水母當成「足球」，用鼻子、尾巴頂來頂去的逗趣畫面，他見狀立刻將畫面拍攝下來，更透露海豚高興的時候，還會經常對其他生物「惡作劇」，甚至曾將水母當成帽子戴在頭上。

一隻海豚先用鼻子把水母頂到空中，另一隻再用尾巴輕拍水母。(影片來源/YouTube)

根據《每日郵報》報導， 50歲男子路易斯（Dafydd Lewis）居住在威爾斯（Wales）紐基鎮（New Quay），是一名賞鯨船船長，日前他在卡迪根灣（Cardigan Bay）航行時，意外捕捉到2隻海豚將水母當成球、互頂玩耍的場景。

從影片中可以看到，一隻海豚先是用鼻子將一隻桶水母（Barrel jellyfish）頂到空中，等到牠掉落到水面下以後，另一隻海豚再用尾巴輕拍水母，雙方一來一往互動玩耍，看起來心情非常不錯，路易斯也覺得這個畫面相當有趣，於是拿出手機將這一幕拍攝下來。

路易斯透露，桶水母的重量平均可達32公斤，每到春夏季時，牠們就會成群結隊地湧入卡迪根灣，如果剛好海豚處於玩心很重的狀態，就經常能看到類似於影片中的行為，他過去甚至看到有海豚將水母當成帽子戴在頭上，更興奮表示：「我很開心能拍下這段影片」。

事實上海豚不只會把水母當成球玩，河豚也是牠們喜歡「玩弄」的對象之一，根據《BBC》節目「Spy in the Pod」指出，寬吻海豚有時會捉弄有毒河豚，迫使牠們釋放毒素，雖然劑量不多，卻能夠使海豚產生恍惚感，讓牠們越玩越嗨，甚至還會揪團一起「欺負」河豚。