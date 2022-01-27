「鬧洞房」雖然是傳統的婚禮習俗，但從中衍生出許多問題，現代仍有不少人假借其名義，做出許多誇張離譜的婚鬧行為，遭到眾人撻伐批評。然而在禮法森嚴的古代，其實也存在許多低俗惡劣的婚鬧，有些地區會用穢言穢語污辱新娘，甚至還有地區要求公婆當眾傳授洞房技巧，並讓新婚夫妻照做一遍，若是不從就會被鞭打。

根據《梨視頻》報導，在漢朝以前，傳統的婚禮其實一點都不「熱鬧」，據《禮記》記載：「昏禮不用樂，幽陰之義也。樂，陽氣也。昏禮不賀，人之序也」，因此當時的人們視婚禮為「幽陰之禮」，既不演奏音樂，也不接受祝賀和賀禮。但這種觀念在漢朝後就逐漸消失，漢宣帝五鳳二年便頒布詔書，以政令的方式否定婚禮不賀的傳統，從此婚禮才開始「熱鬧」起來。

由於古人無法以科學應對生活中出現的各種病害，只能將其歸咎於妖魔鬼怪，因此發明了許多看似迷信的手段來對抗，而「鬧洞房」就是其中之一，所謂「人不鬧鬼鬧」，鬧洞房時家中人氣旺盛，就能夠驅邪鎮宅，同時還能為新人普及性知識。

然而有些地區鬧洞房的方法卻太過火，像是《清稗類鈔》就提到，湖南衡州有「打傳堂卦」的習俗，請親友中最滑稽之人扮堂官，一旁還有一群由力氣大的親友所扮的差役，將公婆和新婚夫妻4人押到「公堂」，要求公婆當眾教新人如何行房，新人則必須照做一遍，若有不從就會被鞭打。

除此之外，東晉時葛洪的《抱朴子》中還有關於「戲婦」的記載，「其為鄙黷，不可忍論」，親友在眾人面前責問新人不堪入耳的問題，除了言語羞辱還有肉體虐待，「或蹙以楚撻，或系腳倒懸」，就是將新人倒掛、拿鞭子抽打他們，新人因此致殘致死的情況並不少見。

而這種惡俗的鬧洞房，受害者也不只有新娘，有些地區還有毆打新郎的風俗，像是唐朝段成式的《酉陽雜俎》就有娘家人拿竹杖打新郎，或是把新郎鎖在櫃子裡，最終氣絕身亡的情節。