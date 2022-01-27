菲律賓一名男孩2歲時嘴裡就長出50顆牙，雖然家人馬上就驚覺不對勁，但礙於家中經濟狀況不佳，因此拖延治療，直到9歲時長出300顆牙齒，嚴重影響到他的生活，導致他吃飯與說話出現困難，才趕緊送醫治療。

綜合外媒報導，正常青少年約20顆牙齒，而成人則有32顆，但菲律賓宿霧省一名男孩卡爾（Johncris Carl Quirante）出生時並沒有任何異狀，未料2歲時他嘴巴竟長出50顆牙齒，5歲更多達150顆牙齒，不過由於家中經濟不佳，父母無力負擔醫療費用，因此一直未帶卡爾到醫院治療。

豈料卡爾9歲時，嘴裡牙齒數量多達300顆，嚴重影響到他說話與吃飯，父母才趕緊帶他至醫院，醫師檢查後表示，卡爾患有罕見疾病「多齒症」（Hyperdontia），他的口腔已無法容納更多的牙齒，而且還可能會傷害到口腔，甚至影響外觀。

卡爾之後接受9次拔牙手術，才恢復正常人的牙齒數量，平時還需戴牙套進行矯正，儘管手術完後口腔非常痛，但卡爾並沒有請假，仍舊到學校上課，他的老師表示，雖然卡爾一開始說話有些困難，但他最終還是克服了。

而多齒症會使人體口腔長出過多的牙齒，根據統計，全球約百分之1到4的人患病，而且男性比女性更容易得到，目前患病原因還不清楚，但許多專家認為，可能與環境或遺傳有關。而卡爾牙齒照曝光後，不少網友嚇得表示「密集恐懼症要發作了」、「拔這麼多牙感覺會痛死，根本地獄」。