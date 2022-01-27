古代中國歷史上，每個地區的名稱會隨朝代而改變，有些皇帝甚至一年改地名好幾次，不過古代皇帝為何喜歡反覆更改地名，有些是為了避諱，有的則是因個人喜好，而邯鄲、成都、長沙這類千年不變的名字非常少見。

根據《梨視頻》報導，王莽篡位建立新朝，除了仿照《周禮》的制度推行新政，甚至還更改許多地名，有的地區甚至一年改了8、9次名字，例如現今的北京在當時稱做「范陽」，之後被改為「順陰」，還有古越語地名「無錫」被改為「有錫」。

不僅如此，有些皇帝因厭惡一個人而改地名，唐代安史之亂時，地方軍權為表示忠心，因此更改許多地名，例如「房山」被改為「平山」，「鹿泉」則改成「獲鹿」，而叛亂被平定後，唐肅宗仍不滿難平，因此將全國有「安」的地名改掉，數量達40多個，而北宋時的方臘之亂被平定後，也採一樣的措施，凡有發生過叛亂的地方全被改名。

還有一種狀況，是皇帝不喜歡就改名，例如洛陽反覆被改為「雒陽」；南京最早叫做「秣陵」，不過「秣」指的是餵馬的地方，因此古人解釋，秦始皇為了壓制該地區的氣勢，因此取了這種貶意的地名，之後又被其他朝代改名，東吳時被稱做「建業」、西晉時叫做「建鄴」，之後因西晉的第四任皇帝「司馬鄴」，為了避諱而改為「建康」。

此外，有時因皇帝開心而改地名，南宋有一個慣例，就是新皇帝登基後，會將自己當皇子時所住城市升級，並以「慶」字重新命名，例如現今的「重慶」、「廣東肇慶」及「德慶」等，還有一種是年號地名，明朝前喜歡用年號替新建的行政區命名，例如宋真宗將年號「景德」賜給江西景德鎮，浙江紹興原本叫做越州，在南宋紹興元年被改名。

不過到明代就不同了，地名不能與新宣布的地名相同，例如延慶州是現今北京的延慶區，原本叫做「隆慶」，但因明穆宗選隆慶為年號，因此而被改名，此外，王朝更替時，皇帝也喜歡用國號幫地區改名，例如福建浦城縣在西漢末年被叫做「漢興縣」，到唐朝時被改為「唐興縣」，武則天上位後又被改為「武寧」，最終被改為浦城縣，並沿用至今。