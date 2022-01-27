馬來西亞一名男子日前在菜市場旁，看見一名女街友在路邊行乞，他好奇上前詢問狀況，對方卻只搖頭不回答，事後他還發現，這名女街友有一本記錄收入的本子，上面清楚標示她一天能賺2300令吉（約新台幣1.5萬），超高的收入讓眾人驚訝不已。

綜合《星洲網》、《Kosmo》報導，馬來西亞男子莫哈末雷札（Muhamad Reza Khalili Khalil）近日在臉書分享，稱自己在森州芙蓉的一處菜市場旁，看到一名外籍女街友，手裡抱著一名熟睡的孩子，身前還放著一個裝有紙鈔的粉色小盒子，當他上前和這名女街友問話時，對方都只是搖搖頭，不願做出其他回應。

不過莫哈末雷札發現，女街友還擁有一本記事本，裡面記錄了她去年（2021）和今年每天的「薪水」，一天最高可以賺到2300令吉，讓他忍不住驚呼，這名女街友所獲得的金錢比公務員還要更高，同時他也感嘆：「馬來西亞人真的很善良」。

貼文曝光後隨即引發網友熱議，不少人對於女街友的收入金額感到震驚不已，紛紛留言：「一天可以賺到2300令吉的話，一個月的收入還得了？」、「看來是時候轉行了」、「馬來西亞人確實很善良大方…」；但也有人擔心，這名女子可能受到犯罪集團脅迫而外出行乞，或是她本人就是犯罪集團的一份子，提醒大家捐錢的時候要多加注意，以免自己的愛心被有心人士濫用。