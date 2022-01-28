英格蘭一名正妹日前網購了一件洞洞連身裙，衣服剪裁非常特別，左側從肩膀至胸前挖洞，能露出身材的曲線，豈料到貨後她試穿秒傻眼，由於她的胸部較豐滿，因此左側的布料罩不住，導致她胸部直接彈出來，讓她看了哭笑不得。

根據《每日郵報》報導，英格蘭伯明翰一名23歲正妹克柔伊（Chloe Maguire），日前在網路商店「Oh Polly」花40英鎊（約新台幣1490元）訂購一件綠色洞洞連衣裙，由於她擁有34E的豐滿上圍，因此特意挑選大2號的尺碼。

豈料到貨試穿後，克柔伊當場傻眼，由於左側剪裁是以一片布料遮住胸部，但她的胸部實在是太雄偉，導致衣料根本罩不住，穿上去不到10秒鐘，克柔伊的左胸就整個滑出來，而她也將試穿影片分享至社群網站TikTok，好友得知後全笑翻。

克柔伊頭痛的表示，「如果我穿這個出門，每個人可能會心臟病發作，參加派對時還可能被趕出來」、「我平常都只穿裸色的衣服，難得想試試看其他顏色，沒想到竟會發生這種糗事，我一開始還嘗試想將衣服拉好，但實在找不到多餘的布料能遮住我的胸部，我才覺得這件衣服好小件啊」，最終克柔伊無奈只能選擇退貨。