西方國家有「牙仙」（Tooth Fairy）的傳說，當小朋友的乳牙脫落後，若將牙齒放於枕頭下或床頭櫃上，牙仙就會趁眾人睡著時把牙齒拿走，沒想到傳說中的精靈竟真實存在？英格蘭一名媽媽日前聲稱，自家附近出現牙仙，監視器畫面還拍下其身影，畫面曝光後，引發國外網友熱烈討論。

屋主曝光「牙仙」的身影，在網路上引發討論。(影片來源/YouTube/Doorbell News - Ring Video Doorbell Camera Videos)

根據《太陽報》報導，英格蘭一名38歲媽媽艾莉西亞（Alicia Stoddart），日前帶3名子女回老家埃塞克斯郡（Essex）度假，豈料一天深夜，家中的警報器突然響起，把他們全家都嚇醒，起身查看確認沒事後便回去繼續睡覺，直到隔天才檢查監視器畫面，發現一個宛如精靈的生物現身鏡頭前。

艾莉西亞的17歲女兒米莉（Millie）和11歲的次女萊拉（Layla）起初認為，這個生物應該是具有趨光性的昆蟲，但上網查詢資料後，並未查到任何匹配的昆蟲，艾莉西亞表示，「隨後我們全家進行討論，我還傳照片給我哥看，認為這應該是傳說中的牙仙」。

更神奇的是，艾莉西亞的9歲小兒子在事發後不久，就掉了1顆乳牙，讓他們更加深信是牙仙。而這段監視器畫面曝光後，有深諳昆蟲學的網友表示，這應該是當地常見的「月斑天蠶蛾」（Luna moth），畫面中的影像很像牠張翅飛行的模樣，艾莉西亞則對此表示，「不管是什麼，我們都認為是牙仙，因為生活需要一點魔法和信念」。