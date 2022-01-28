古代中國有許多吃貨文人，經常將美食寫進詩詞裡，甚至還有人寫出食譜，其中最知名的就是北宋大文豪蘇東坡，以他名字命名的菜更是多達60幾種，除此之外，至聖先師「孔子」不僅學富五車，還是吃貨之祖，而且對吃非常講究。古代還有哪些知名歷史人物是饕客呢？也讓不少人好奇。

根據《梨視頻》報導，至聖先師「孔子」非常講究吃，可說是吃貨始祖，他在《論語 鄉黨》寫下「食不厭精。膾不厭細。食饐而餲，魚餒而肉敗，不食。色惡不食。臭惡不食。失飪不食。不時不食。割不正不食。不得其醬不食」，指的是他不僅飲食講究，而且只要食材顏色不對勁、沒有醬料、非時令、切割不正等，他就不會吃，可見孔子不只講究吃，也很注重食品安全問題。

在許多儒家經典裡，例如詩經、禮記等，也都大量紀錄美食，宛如食材與吃法的大百科，後代經學大師「鄭玄」也傳承孔子的訓誡，經常在文章中討論到吃。而說到吃不得不提到北宋文人「蘇東坡」，由於他經常被流放，因此嚐遍各地美食，他更以「自笑平生為口忙，老來事業轉荒唐」來評價自己，指他一生嘴巴忙著吃都停不下來。

而蘇東坡對於美食並不挑剔，每到一個地區他都能入境隨俗，曾寫下「土人頓頓食薯芋，薦以薰鼠燒蝙蝠；初聞蜜唧嘗嘔吐，稍近蛤蟆緣習俗」，指他曾吃過老鼠、蝙蝠，甚至有蜜餞乳鼠，據說以蘇東坡命名的菜多達60多種，如今用來比喻貪吃的人「老饕」一詞，也是蘇東坡創造出來的。

有些古人喜歡寫試吃心得，而有的則是記錄食譜，例如北魏官員賈思勰所著《齊民要術》、宋朝進士林洪的《山家清供》，最厲害的則是清朝文人「袁枚」，他不只寫下食譜，甚至研究食材、火侯及使用器具等，花了40年寫出《隨園食單》，是清朝一部系統論述烹飪技術和南北菜點的重要著作，紀錄327種菜餚和美酒、茗茶。