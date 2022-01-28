越南一間公司日前舉辦尾牙，沒想到團康活動尺度之大讓人咋舌，畫面中可見，成群男同事咬著女同事胸前的葡萄，上演「禁忌餵食秀」，影片曝光後引起網友譁然，痛批該公司「風氣淫蕩」十分低俗。

根據越南《青年報》報導，當地一間公司舉辦年終尾牙餐會，大尺度的團康遊戲，讓現場男男女女陷入瘋狂。根據網路上瘋傳的影片顯示，該間公司有多對男女員工面對面跪地，只見女方胸前掛上一串葡萄，而男方雙手被固定在身後，採「動口不動手」的方式，只用嘴巴將女方胸前的葡萄一顆一顆咬下後，再「嘴對嘴」餵給女方。遊戲進展到高潮時，更可看到有部分男性為了贏得勝利，用力將臉部埋在女同事胸口磨蹭，最後再將葡萄推進女方口中。

雖然尚不清楚這些男女是否為「社內情侶」，但大尺度的遊戲橋段仍引起網友譁然，眾人認為，這無疑是對女員工進行性騷擾，最令人震驚的是，影片中的員工似乎沒有覺得不妥，還玩得很開心，現場甚至還有未成年兒童在場觀看。

網友們紛紛留言痛批，「這群員工毫無羞恥心，就像是沒受過教育的人一樣玩樂，有夠墮落」、「這會害人離婚吧」、「太低俗了」；也有人認為疫情當前，這種大尺度的玩法根本是防疫破口。