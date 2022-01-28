非洲近日竟出現3頭豹！英國一名野生動物攝影師日前到肯亞的馬賽馬拉國家保護區進行拍攝，突然看到一隻豹現蹤，便趕緊按下快門，豈料下秒牠後面又探出2顆頭，原來這3隻豹背靠背緊靠在一起，乍看之下宛如「3頭豹」，畫面非常珍貴。

根據《每日郵報》報導，英國溫布頓（Wimbledon）一名野生動物攝影師戈德斯坦（Paul Goldstein），先前到馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara）進行拍攝工作，當天剛好下起大雨，但戈德斯坦仍選擇繼續在雨中等候，突然看到一隻獵豹現蹤，他便拿出相機趕緊拍攝。

有趣的是，這一隻獵豹與另外2隻背靠背在一起，從戈德斯坦的位置直視牠們時，其它2隻身體剛好被擋住，因此乍看之下好像是「3頭豹」，3隻大貓時而往不同方向看，時而又盯著戈德斯坦的方向，直挺挺地坐在草地上，看起來非常有氣勢，讓戈德斯坦不禁讚嘆「在雨中等7小時很值得」。

不少網友表示「看起來好像P圖啊」、「還以為是複製貼上」、「看到一隻獵豹已經夠幸運了，居然可以同時看到3隻」。獵豹是陸地上速度最快的動物，全速奔跑時速可超過120公里，獵豹既可獨居，也能由近親屬或配偶組成小群活動，不過目前獵豹數量不斷減少，馬賽馬拉國家保護區是世界上獵豹密度最高的地區之一。