許多人為了避免被打擾，會刻意將手機設成靜音，或是一律不接陌生的號碼，不過澳洲一名女子就險些錯失了領獎電話，和2500萬澳元（約台幣5億元）的獎金擦身而過！

根據外媒報導，澳洲洛坎普頓（Rockhampton）一名40多歲的女子經常將手機關靜音，且平時也不太願意接陌生的不明來電，直到隔天察看手機時，赫然發現有多通未接來電，她的老公也打趣笑說，「該不會是中樂透了吧？」沒想到卻一語成讖，那些電話確實是通知中獎的來電，讓她驚呼「我真的只是開玩笑而已，相信我，我怎麼樣都不會想到自己竟然中了2500萬（約台幣5億元）！」

樂透公司發言人哈特（Matt Hart）表示，當時他們撥了許多通電話，試圖聯繫上中獎者，但電話遲遲沒接通，幸好對方總算主動回撥，這才成功聯繫到人，否則將錯過中獎通知。哈特也呼籲其他得獎者，「如果你發現你的手機突然多了許多通未接來電，你很有可能就是我們在找的得獎人」。

女子得知自己幸運中獎後，在電話那頭開心尖叫，事後也分享了自己的獎金規劃，除了想幫丈夫買一輛新車之外，也打算再買一棟房子給自己，「這一切實在是太不真實了，我可以一整天只盯著這張彩券」。