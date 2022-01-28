農曆新年即將到來，家家戶戶都忙著準備年菜，一起吃頓團圓飯。不過近日就有網友分享一道特別的食材，不僅外型神似外星人，又跟章魚有幾分相似，讓眾人看了嘖嘖稱奇，也有老饕一眼認出是澎湖過年必備年菜之一的「石鮔乾」，掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《廚藝公社》分享了一道長得極像「外星人乾」的食材，並表示這是澎湖過年必備年菜之一的「石鮔乾」，是章魚的一種。接著原PO提到，料理前須將石鮔裡裡外外洗乾淨，並將眼睛、嘴巴、頭內的東西挖出，經過天然曝曬風乾後製成，除了可以燉湯、燉排骨，也能拿來滷肉。原PO也提醒，「買的時候要注意，有很多進口貨，差別在香氣，味道差很多」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「什麼章魚乾…這明明是外星人乾」、「突然聽到神鬼奇航的背景音樂」、「外星人看到會曬成乾，都不敢來了」、「好特別的食材，長知識了」。

也有不少老饕大讚石鮔乾的美味，「這超貴，可是香氣很棒」、「泡軟去滷三層肉，保證吃三碗飯」、「滷肉的湯汁裡有海的鮮味」、「超好吃的，但是荷包會失血」、「石鮔乾每年過年的年菜必加之一，每每吃都是一份思念」。