農曆春節將近，不少公司行號會舉辦尾牙，犒賞員工過去一年的辛勞，同時也會安排抽獎橋段，將氣氛炒到最高點。大陸深圳一名男員工日前就在尾牙上抽中最大獎「365天帶薪假」，讓他興奮不已，此外老闆還加碼一條件，消息一出隨即引爆眾人熱議。

根據陸媒報導，廣東深圳一間公司本月26日舉辦尾牙，一名資深員工抽中終極大獎，獎品是「365天帶薪假」，意味著該名員工未來一整年都不用上班就有錢領。老闆指出，設立這個獎項的用意是希望振奮人心，中獎機率為七十分之一，為的就是讓員工新的一年更有工作熱忱，而他也笑說，員工抽中終極大獎後，「開心得快要瘋了」。

老闆透露，中獎的男員工是資深的銷售員，去年業績不錯，不過365天的帶薪假根本不可能一下子放完，因此若員工想要折現也沒問題，「假期可以折成十幾萬人民幣（逾44萬新台幣）」。

消息一出隨即引起網友熱議，紛紛留言直呼「別人的老闆永遠最好」、「肯定折現啊，真要休1年估計回來沒位置了」、「好爽喔，我都沒有這種手氣」、「這是什麼神仙公司？太羨慕了」。