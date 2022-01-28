古代帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭掠取資源，其中最常見的莫過於攻城戰，不過外界不解，相較於厚實的城牆，城門算是最薄弱的一環，為何守軍要派兵死守城門，而不乾脆將其堵死就好？背後原因很簡單。

根據《搜狐網》報導，古代攻城戰，城門確實是所有城池防禦中最薄弱的一環，一旦城門被攻破，整座城池等同於拱手讓人，不過守軍之所以不將城門封死，主要原因有三：

首先，城門除了防禦用之外，同時具備反擊的功能，守軍除了以弓箭、滾石檑木等守城器械防守外，還有一隊人馬會在城門後待命，隨時進行反擊，讓敵軍措手不及。

其次，城門是守軍應對突發狀況的關鍵，由於攻城方會透過各種手段，想辦法攻破城池，在古代不乏掘開大壩，放水灌城的案例，因此守軍勢必要及時出城，阻止敵人的淹城計畫。

最後，城門是守軍輸送物資以及援兵的重要通道，萬萬不可將其封死，即便無法守城，也會是守城方戰略轉移的關鍵，因此這道城門可說是守軍的生死門，並非只是單純嚴防死守。

對於攻城方而言，城池之所以必須攻破，是為了防止守軍從城中殺出，威脅己方的後路。反之，一旦守軍自己將城門封死，等於斷絕了出城反擊的能力，這時候，攻城方只需要派出少數部隊困住城池，主力就可以去攻打其他地方，如此一來，城池也就形同虛設。而守軍在敵人的圍攻之下，既殺不出去，支援物資也很難從城門運進來，就如同甕中之鱉，只能坐以待斃。