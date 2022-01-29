外出旅遊除了要玩的盡興以外，住宿也是相當重要的一環。英國一名資深飯店清潔員曝光了業界不為人知的秘密，稱自己在工作期間，看過許多大開眼界的畫面，更提醒大家住飯店時，一定要記得自備毛巾，並把床罩移開。

根據《太陽報》報導，54歲的安娜（Anna）居住在威爾斯卡地夫（Cardiff），是一名清潔員，她從1988年開始接觸這份工作，迄今為止長達33年時間，目前則在經營自己的公司。安娜接受採訪時指出，她過去曾就職於飯店的房務部門，打掃房間時，總是會看到讓她大開眼界的畫面。

有許多房客喜歡把房間弄得又髒又亂，尤其是女性，一部分人甚至會把經血弄得滿地都是，並抱著一種「反正之後有人會收拾」的心態，讓她每次看到都覺得很不舒服。

此外安娜也透露，打掃房間時她總會自備一條抹布，但不是每個清潔員都這麼「勤勞」，大多數的人都會直接拿房客用過的髒毛巾，清理從廁所到玻璃水杯等所有東西，並建議大家住飯店時，最好帶自己的毛巾使用。

安娜還在採訪中提到，雖然客人退房後，睡過的床單都會拿去清洗，然而床罩會在沒有洗過的情況下，就被放回原本的位置，所以她提醒大家，要睡飯店的床之前，一定要記得先把床罩移開。

儘管清潔員每天都得收拾許多髒汙、垃圾，不過比起這些，安娜更討厭的是「人的態度」，工作這麼多年，她發現有很多人會因為她拿著水桶和拖把而用異樣眼光看她，但事實上她並不窮，反而比其他人想像的還要有錢，安娜表示，自己做這份工作不是因為迫不得已，相反地薪水其實高，而且現在的生活比她以前當公務員還要快樂很多。