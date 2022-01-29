大陸一名男子因脊柱畸形，導致他身高不到130公分，整個人就像「被摺疊」，甚至被醫師宣判難以醫治，直到他遇到一名海歸醫師，表示可以讓他站起來，經過手術後男子整個人像是「被掰開」，康復後身高達到178公分，而這名醫師如今已幫助類似病患多達千位，被醫治過的病患都非常感謝他。

根據《央視新聞》報導，伍才林從小因脊柱畸形，導致他無法站直，身高甚至不到130公分，胸口幾乎快貼到大腿，走路時只能看著地面，當時他到處求醫，但都被醫師判定無法醫治，直到2008年，從美國深造回國的梁益建醫師被派到四川鹽源縣瀘沽湖地區救治當地病人時，正好看到伍才林的情況，因此主動幫對方檢查。

梁益建醫師與醫院籌足費用，並幫伍才林安排手術，術後他身高竟達178公分，整個人就像「被掰開」似的，讓他非常感動，為了記住這個重大轉折，伍才林便改名為「伍才立」。梁益建醫師表示，他的父親是一名煤礦工人，從小看到爸爸經常受傷，他就立志要成為一名醫師，到處幫人看病，1986年畢業後他如願成為一名骨科醫師。

而梁益建醫師從2008年開始專治脊椎畸形的病患，光是2021年，他就醫治了400多名患者，做了600多次手術，就算工作忙碌，梁益建醫師與醫療團隊還是會抽空到農村義診，他提到「我每天睡4個小時左右，已經習慣了。我想給更多的老百姓看病，給貧窮的人看病」，而3年後他即將退休，不過梁益建醫師希望能替人看病看到80歲，「讓那些因病而絕望的人能抓住一根稻草，讓這些人能活得更好」。