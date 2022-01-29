美國佐治亞州一名女子擁有102ZZZ罩杯，還因此獲得金氏世界紀錄認證的「世界最大胸部」，胸部重達約30公斤，總長約137公分，由於天生擁有豐滿上圍，因此讓她從小到大受到不少嘲諷，但她並未因此厭惡自己，丈夫還經常鼓勵她，讓她更有自信。

斯蒂茨被診斷出罹患巨乳症，5歲時胸部就開始發育，如今擁有102ZZZ罩杯。(影片來源YouTube/tlc uk)

根據《太陽報》報導，來自佐治亞州亞特蘭大的65歲斯蒂茨（Norma Stitz），從小被診斷出罹患巨乳症（Gigantomastia），5歲時胸部就開始發育，到9歲時更是長到D罩杯，但也因身體與正常人不同，讓她受到不少嘲諷，斯蒂茨回憶的說「每當我走出家門時，我都在想今天會遇到什麼事情，又有誰會攻擊我」。

直到1991年，斯蒂茨遇到大她20歲的丈夫特納（Allen Turner），對方非常喜歡她的大胸部，斯蒂茨表示「雖然我們年齡差很多，但他非常愛我，每天誇我很漂亮，增加我的自信心」，婚後育有2名子女，之後丈夫還不藏私，將妻子的照片寄給相關雜誌社，讓她的胸部獲得更多人關注，如今她還架設網站分享巨乳照，成為一名網紅，擁有百萬粉絲，第1年就賺進4萬英鎊（約新台幣150萬）。

斯蒂茨如今擁有102ZZZ罩杯，光是胸部就重達30公斤、長約137公分，胸部甚至還有持續長大的跡象，儘管醫師多次建議她做縮乳手術，擔心她的身體無法承受如此重的胸部，但斯蒂茨並不願意，表示「我不想破壞胸部原來的樣子，我也努力強健我的背部，讓它們能夠支撐胸部的重量」。