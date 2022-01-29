姓氏非常多種，在台灣甚至還有人姓「真、假、是、非、春、夏、秋、冬」，雖然這些姓氏很特別，但皆是單姓，還有一種為複姓，在不少人印象裡，總覺得複姓特別又給人一種高貴的感覺，不過為何會有複姓的出現呢？

根據《梨視頻》報導，不少人認為複姓聽起來有尊貴感，不過為何會出現複姓呢？原因其實很複雜，但最主要與「封邑名、官名、居地名、部族名」4種來源有關，例如，上官、梁丘屬於封邑名；司馬、司徒、司空、太史為官名；西門、東郭則為居住地；尉遲、呼延及宇文是部族名。

不過，單姓的來源其實也是如此，以複姓「慕容」為例，根據《晉書·慕容廆載記》記載，三國時鮮卑族首領莫護跋，看到漢人戴帽子「步搖冠」非常喜歡，因此他也做了一頂戴在頭上，並說「雲慕二儀之德，繼三光之容，遂為慕容」，而在鮮卑語中，「步搖」與「慕容」音相近，之後以訛傳訛，莫護跋後人便將慕容當成族人的姓氏。

而古代複姓非常多，但沿用至今的只剩80幾個，單性則是4千多個，複姓來自於少數民族，因為歷朝為了制約族群，所以採取漢化政策，首先就是改漢姓，例如諸葛亮南征時，一支南蠻部落姓「龍佑」，投降後賜姓為「張」；唐太宗打敗突厥後，其中一支鮮卑族姓「阿史那」，投降後改為「史」。

而清朝與明朝滅亡時，還有不少皇族為了自保而改漢姓，比如耶律、完顏，大多改為「王」姓；愛新覺羅則改為「羅」姓或「金」姓，這也使複姓越來越少。不少文人在寫武俠小說時，經常喜歡使用複姓，讓人物更有記憶性，再者，複姓越來越少稀有的關係，因此給人尊貴的印象，但其實複姓與單姓的出現原因是一樣的。