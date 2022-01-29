農曆新年到來，家家戶戶忙著準備圍爐吃年夜飯，但外界不解，過去曾多次被網友票選最討厭年菜的「長年菜」，為何非吃不可？對此，就有專家分享背後歷史內幕，直言「充滿韻味！」

行政院農糧署在臉書粉專PO文指出，芥菜之所以叫「長年菜」，有其歷史背景意義，在民國30、40年代，先民們為了家庭生計離鄉背井，成為農田地主的長工，「待二期稻作收割後，長工們便會向地主租借土地種植芥菜，一面看著芥菜慢慢成長，一面細數新年回家團聚的日子到來…」而長工長年在外工作的勤儉艱辛，便成為「長年菜」一詞的由來。

先民為了延長芥菜的保存時間，會將新鮮芥菜日曬後放進甕缸中並石壓，3～4天後重排再撒鹽壓實、反覆發酵，製作成口感清脆、酸香濃郁的「酸菜」。酸菜經日曬及反覆發酵，置於酒甕醱酵數月，便成為酸度溫和、風味清爽的「福菜」。而福菜完全曬乾後捲成球狀，就成為香甜甘酸的「梅干菜」。

粉專接著提到，「芥菜的三部曲，就像人生的不同階段，歷經磨練，才能造就深厚而充滿韻味的成熟好滋味」。

貼文一出隨即引起網友共鳴，紛紛留言回應「看到長年菜就想到長輩都指定要吃」、「是不是少了雪裡紅啊」、「是四部曲，雪裡紅、酸菜、福菜、梅干菜」、「又學到新知識了」、「難怪經常在過年餐桌上看到酸菜鴨、褔菜雞湯、梅干扣肉」。