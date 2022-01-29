隨著行動裝置普及，不少人習慣使用Google地圖找路，或是透過街景功能查看道路實景，不過日前就有網友發現，美國加州帕羅奧圖（Palo Alto）一棟建物被打上整片馬賽克保護，畫面曝光引發眾人熱議。原來這棟建物是蘋果執行長庫克（Tim Cook）的住家。

綜合外媒報導，這棟被打上整片馬賽克的建物位於美國加州舊金山灣區的帕羅奧圖市，根據Google街景圖畫面顯示，建物位於一片綠意盎然的道路上，周圍停放多部汽車，唯獨被打上厚重「馬賽克」的外觀，顯得十分突兀，也格外引人好奇。

據了解，原來是蘋果執行長庫克一年多來遭到一名45歲女子威脅、騷擾和跟蹤，對方甚至意圖闖入他的住家，但被保全人員給攔下，還不斷聲稱自己是庫克的妻子，且育有一對雙胞胎。根據法院文件披露，這名女子向庫克發送高達近200封電子郵件，表現出的語氣越來越強烈，變得愈發有威脅性，她還試圖以庫克的名義成立詐欺企業，甚至還向庫克討5億美元。

如今庫克聲請限制令獲准，法院下令禁止該女接近庫克在內的所有蘋果員工，也不得進入蘋果公司旗下資產和庫克住家。除了自家的Apple地圖之外，庫克也向Google地圖申請「馬賽克保護」。