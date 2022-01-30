古裝劇《宰相劉羅鍋》形容清政治家劉墉身材矮小，且略有駝背，因此在民間被叫做「劉羅鍋」，但事實真的如此嗎？1958年，考古學家在山東省高密市找到劉墉的墳墓，豈料對屍骨進行研究後，發現他根本沒有駝背，而且身高非常驚人。

根據《梨視頻》報導，古裝劇《宰相劉羅鍋》演的並非實際歷史，明太祖朱元璋為了鞏固政權，藉著「胡惟庸案」廢除宰相制度，而清軍入關後，延續明朝未設宰相的制度，因此清朝根本沒有官職宰相，不過民間為何有宰相劉羅鍋一詞呢？

劉墉於乾隆十六年（1751年）中進士，歷任翰林院庶吉士、太原府知府、江寧府知府、內閣學士、體仁閣大學士等職，以奉公守法、清正廉潔聞名，當時百姓知道他為官清廉，而且官位很大，但又不清楚階級，當時認為宰相是最大的位階，因此才會以此官職稱呼劉墉。

另外，劉墉長得並不矮小，也沒有駝背，1958年考古學家在山東高密市方市鄉發現劉墉的墓，打開墓後對屍骨進行研究，發現他的小腿骨長度約75公分，以此推斷，劉墉的真實身高可能介於180至190公分，且從骨骼來看，他生前也沒有駝背的狀況。

不過為何會有劉羅鍋一詞呢？劉墉曾輔佐過清乾隆與嘉慶兩任皇帝，他們的身高約170公分左右，假若劉墉在皇帝面前挺直背部，就會比皇帝高出一截，在古代中國非常注重禮節，因此若是比皇帝還高，可是不合乎禮儀的，甚至可能成為他人攻擊的目標，因此他在皇帝面前經常彎腰俯首，看起來就像是駝背，據清宮檔案記載，嘉慶皇帝曾稱呼劉墉為「劉駝子」。