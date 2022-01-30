北宋時期所編撰的《百家姓》中記載了繁多的姓氏，但大多數都是生活中常見的，仍有眾多罕見姓氏並未被囊括在內，甚至有些早就絕跡，目前世界上已經沒有該姓氏的後代存在，其中就包含了饕餮、刕、屠門和成功，這4個姓氏背後雖然都有深遠意涵與歷史，卻早已消失在日常生活中。

1、饕餮

饕餮源於「蕭氏」，牠原本是上古神話中的兇獸，據《山海經》記載，其外型類似於人面羊身，眼睛長在腋下、頭大嘴也大，還擁有虎齒、人爪。這種兇獸之所以會變成姓氏，可以追溯到南北朝時期的梁國，當時梁元帝蕭繹即位，他的兄弟蕭紀卻不服、想要爭奪帝位，最終兵敗身亡，之後蕭繹剝奪他的皇族族籍，將蕭紀改姓為「饕餮」。

2、刕

刕念作「ㄌ一ˊ」，根據《廣韻．平聲．脂韻》記載，歷史上有一名叫作刀逵的人，因為殺過很多人而和不少人結怨，之後避難時因為害怕後人遭到報復，於是把姓氏改成「刕」，但時間久了以後，不少後人又將姓氏改回「刀」了。

3、屠門

根據《漢書·王莽傳下》中記載，當時杜陵縣就曾有一名叫作「屠門少」的人，另外也有一說指出，「屠門」這個姓氏是當時殺豬家族專用的。

4、成功

成功源於「姒姓」，是典型的漢族姓氏，據《姓氏考略》和《萬姓統譜》所述，當年大禹治水成功後，他的後代就以「成功」為姓，《姓苑》中也有提到，漢朝時曾有一名叫作「成功恢」的營陵令。