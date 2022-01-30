大陸雲南昆明一處建案自2014年初，因為建商資金鏈斷裂而停工爛尾，如今8年過去，上百名業主因為承受不住在外租屋的開銷，以及沉重的房貸，只好在堆滿建築垃圾和灰塵的爛尾樓內搭帳篷居住，就有業主無奈表示，「每天進出都是開著手電筒上下樓梯。」

根據陸媒報導，建商奧宸地產原本承諾2015年交屋，但因為資金鏈斷裂，從2014年初停工至今，一共有1332戶購房者被影響。儘管建商於2019年4月就已被法院受理破產重整，但因為債權人眾多，至今沒有提出任何處置方案，既沒有破產，也不能引入投資人重整。

一名女業主透露，2013年時以總價39萬（人民幣，以下同）買下奧宸中央廣場一套2房的屋子，前幾年一家三口在外租屋，每個月房租就要2000多元，加上2400元的房貸，因為生活開銷越來越大，不得不搬進沒水沒電的爛尾樓，沒想到一住就是2、3年。女業主接著表示，由於家住13樓，每天進出都是開著手電筒上下樓梯，樓道還是毛胚牆，只要一摸，粗粒的砂灰就會掉落。她表示，「現在住進來的屋主已經有100戶左右了」。

好消息是，受害業主們歷經8年的長期抗戰，奧宸中央廣場的自救工作有初步進展，在分期復工、分批驗收的情況下，先恢復1～6棟公寓樓的施工，所需資金約為1.37億，其中8000萬元是昆明市政府旗下融資平台新都公司的車位回購款，另外5000多萬元需由業主集體墊資。該名女業主表示，「這些費用包括了消防工程、綠化、水電等接入，自救方案必須80％以上的業主通過，而且需要全部資金一次性到位後才能執行」。

不過壞消息是，不只是昆明，大陸國家統計局調查顯示，大陸70座主要城市，有超過60座的房價都在下跌。