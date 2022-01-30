Railway tracks can freeze in the cold winter months, preventing the movement of trains in Chicago. To avoid this, small fires are routinely lit along the tracks pic.twitter.com/ya8X4An6qv — Reuters (@Reuters) January 28, 2022

美國芝加哥受到極端氣候影響，近日氣溫驟降，當地氣象局更對東北地區一帶發出暴風雪警告，為了防止鐵軌結凍，影響列車通行，芝加哥鐵路公司乾脆直接「火燒鐵軌」，只見列車行經「火焰之道」時，超魔幻的火燒場景宛若開往異世界一樣，讓人眼睛為之一亮。

綜合外媒報導，美國伊利諾州芝加哥市近日遭到暴風雪侵襲，時間從週五晚上持續到週六整天，氣溫跌破0度，粗估有逾百萬民眾受到影響。由於鐵軌在極冷的環境下容易收縮分離，可能導致列車自動停駛、或是發生出軌意外，而加熱鐵軌可以讓金屬膨脹，幫助鐵軌重新接回原本的位置，因此芝加哥鐵路公司（Metra）28日開始在鐵道上點火，幫鐵軌「驅寒」保溫，確保鐵路能安全運行。

事實上，「火燒鐵軌」是芝加哥鐵路公司在冬季維護列車時，常見的一種方式，但他們並不是真的在鐵軌上點火，這些火焰來自於鐵軌旁的瓦斯加熱器，讓鐵軌可以保持溫暖。此外，鐵路公司也會利用管線加熱系統和熱風機，保持鐵軌溫度。

雖然列車在火焰上行駛的畫面乍看之下十分衝擊，但鐵路公司指出，當加熱系統啟動時，工作人員都會在附近監控火焰燃燒的情況，即便列車行經著火的鐵軌還是很安全的，因為列車上的柴油只會在壓力和高溫下燃燒，「這種火焰並不會造成威脅」。