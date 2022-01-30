古代帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭掠取資源，雖然當時流行世襲制度，但並非所有將軍都是靠家族世襲上位，一般士兵若想成為人人敬仰的大將軍，就得靠戰功一步步往上爬。不過外界不免好奇，當時的統計工具和通訊手段並不發達，古人又是如何統計殺敵人數並且計算戰功的？難道不怕謊報嗎？

根據《搜狐網》報導，古代戰爭幾乎都是以殺敵人數的多寡，來計算戰功大小，《戰國策》就有記載，秦朝將士們殺敵之後，必須將敵軍的頭顱砍下，而且背後相當講究，不僅不能隨便下刀，還要保證割下的頭顱，其脖子上有喉結，用來區分男女性別，以防將士為了軍功亂殺婦女小孩。此外，頭顱上的髮型不能亂，以此來判斷頭顱屬於敵軍還是自己人；若是斬掉敵方將領或者軍旗等，也可以算作立大功。

戰事結束後，會有專門的人進行統計檢查。不過如果碰上人數眾多的戰役，廝殺的情況會更加慘烈，將士手上拿著的頭顱太多，也會影響作戰能力，因此後來又改成用耳朵記戰功，畢竟耳朵相對頭顱而言，更加方便攜帶。且在開戰之前，將領會規定要取下敵軍右耳還是左耳。不過上有政策下有對策，因為耳朵辨識度很低，容易造假，不少士兵為了戰功，不惜割下戰死的友軍或是老百姓的耳朵謊報。

因此為了避免士兵貪功謊報殺敵數量，秦國主要採取三大辦法，第一個是要有人能證明，第二個則是檢查敵軍屍體，兩相對照就能大幅降低士兵謊報的機率。最後，在統計完之後，還要把這些敵軍頭顱掛在街頭明示，在特定的時間內，如果沒有人舉報才算是你的。如果有人舉報，整個軍隊也要跟著受罰。