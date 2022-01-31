古代死囚行刑不會在夜晚進行，都是選擇陽氣最重的「午時三刻」，由劊子手壓著犯人到處決地，在眾目睽睽之下斬去死囚的頭顱。不過許多人不知道的是，女囚被斬首時，其實是要脫去身上的衣服，上身裸露在外，無論身分貴賤，就連公主也不例外。之所以會有這項規定，背後原因相當侮辱人。

根據陸網報導，古代死囚行刑前，要褪去上衣，男女皆是如此，在北魏孝文帝改革時期就有刑法規定，要「穿衣斬首」，但孝文帝死後，這項規定並沒有延續下去，到了宋朝，囚犯「脫衣示眾」的風氣更盛，女子無論重罪或是輕罪，只要被下獄，官兵們就有權利將其衣服扒光，遊街示眾。

至於為何斬首前要脫衣？除了在處決時方便劊子手行刑，也有一說是為了驗明正身，在確認身分之餘，也能避免死囚身上暗藏凶器。但其實最大的因素是「侮辱」成分居多，眾所皆知，古代非常重視禮教，女子在大庭廣眾之下裸上身，無疑是一種精神折磨，因此有些女子寧願一頭撞死，也不願忍受這種屈辱。

雖然脫衣斬首並非只針對女性，男囚也同樣要脫去上衣，但在當時保守的風氣下，男女單就身體構造來說便存在先天上的差異，對於一些性格剛烈、貞操感較強的女性來說，屈辱成分遠比男性高出許多。再者，古代女子地位低下，很多女性犯罪幾乎都是被處以極刑，但是男性即便犯同樣的罪，有些只會被流放而已。