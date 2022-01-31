建築奇蹟！大陸貴州綏陽縣五峰山絕壁上竟蓋了一間小瓦房，意外獲得民眾關注，當地村民表示，這間瓦房其實是一座廟宇，據說始建於清朝，當時附近還有其他寺廟，但之後因四清運動而被摧毀，如今才會只剩下這一座。

根據《梨視頻》報導，貴州綏陽縣五峰山的峭壁上矗立一間小瓦房，占地面積非常小，因此站在山下幾乎是難以看見，當地村民介紹，據傳該瓦房是清朝時由一名叫劉妙仙的人所建，瓦房其實是一座觀音殿，裡面還有一尊菩薩像，過去非常靈驗。

村民進一步補充，觀音殿裡原本住了一些和尚，附近還有其他廟宇，但因四清運動被摧毀，和尚無奈也只能下山遠走他鄉，由於過去蓋有5座廟，因此該地原先被叫做「五殿」，而非如今的「五峰」，5殿也就是意旨5座廟宇，觀音殿所在峰頂是一座筆直的山峰，與另座山峰用鐵索橋相連。

崖口附近是三王殿，另一邊則是大五殿，在一棵巨大樹旁是瑤池殿，再過去則是送子殿，而位居最高的是僅存的那間瓦房，也就是救苦觀音殿，觀音殿裡僅有一座觀音像，而且又位於深山處，因此目前沒有香火，原本通往山上的道路雜草叢生，如今也已荒廢，觀音殿成為一段歷史。

後人之後在廟宇附近用木頭搭建護欄，而鐵索橋保存相當完好，基本上還能使用，在鐵索橋附近有一塊石碑，記載該橋於光緒二年九月十八日修建，之後再建絕壁上的觀音殿，距今已有200多年的歷史，古人技術不如現代，他們究竟如何在絕壁上建蓋廟宇，也讓現代人非常好奇。