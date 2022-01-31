有人統計過，現今的丈母娘在選女婿時，最喜歡的職業依次為公務員、醫生、教師。在古代，學而優則仕，最優秀的人才通常都以當官為自己的遠大理想。那古代官員的薪資高嗎？

先秦時期，官員一般分為兩類：第一類是有爵位的貴族官員，並且可以祖傳，老子當官，兒子、孫子也能當官；第二類是非貴族出身的官員，一般隨機任用。第一類官員的收入主要來自貴族爵位所獲得的采邑。所謂采邑，就是君王分封的土地，包括土地上的人口。

從采邑上獲得的收入就相當於這類官員的薪資了。這種世代做貴族、享有采邑的制度叫做「世卿世祿制」。第二類官員由於沒有「貴族編制」，也沒有采邑，因此只能從上級那兒領薪資，叫做「稍食」。稍食的多少，由僱傭雙方協商決定。春秋時期孔子周遊列國，到衛國時，衛靈公有意留下他做官，但不知道薪資該給多少，於是就問孔子：「你在魯國的時候俸祿是多少？」孔子答道：「一年大概是粟六萬斗。」於是，衛國也按這個標準給孔子發薪資。

秦朝建立後，官員不再世襲，而是由國家直接任命，世卿世祿制失去了存在的基礎。此後，官員的收入主要是國家給的俸祿。漢承秦制，不同等級的官員俸祿水準差距不大。

以漢朝為例，根據《漢書》（顏師古注和《後漢書》記載，漢朝官員從最高級別的三公到最低級別的小官，一共有十七個等級，官員的俸祿級別被稱為「秩次」。秩序的秩，反映了不可僭越的等級秩序，秩次也成了衡量官員官職大小的標準。漢朝根據官員的秩次發放相應數量的糧食（有時是半錢半糧食，糧食的計重單位為「石」，所以在不少漢朝題材的文學作品裡，官員的大小經常用幾百石或幾千石衡量。

漢朝三公（類似於今天中國的副國級官員。編按：或類似台灣的五院院長）的年俸祿為萬石，但這裡的萬石只是個虛數，實際為四千二百石；郡守（類似於今天的省級官員）的年俸祿為兩千石，實際為一千四百四十石；級別最小的基層公務員，月俸祿為十一石，折合每日為一斗二升，所以這種小官又叫「斗食」。最高和最低級別官員之間的俸祿差了三十多倍，差距還是很大的。

漢朝官員的收入到底是高還是低呢？我們拿同時期的普通老百姓對比一下便可知。根據學者張兆凱的估算，漢朝三公級別官員的俸祿收入為普通民眾收入的四十七倍。這樣算下來，即便是最基層的「斗食」，也是普通人收入的一倍多。二○一八年，中國人均國民總收入約人民幣六萬七千元（編按：人民幣一元約等於新台幣四．四元，以下全書皆同。假設這個數字是漢朝普通民眾的收入水準，那麼漢朝高級官員的年薪大約為人民幣三百一十五萬元，基層公務員的年薪大約為人民幣十萬元。由此可見，漢朝基層公務員的收入與今天差不多，但高級官員的收入就很高了，屬於「高官厚祿」。除了俸祿之外，漢朝高官還能獲得名目眾多的額外賞賜。比如東漢皇帝在年底時給予各級官吏的賞賜，稱「臘賜」，類似於今天的年終獎金。

唐朝官員的俸祿是真正的俸祿，分為俸和祿兩種。俸發的是錢和布匹，祿發的是糧食。除此之外，國家還會發給官員一塊耕地，稱為「職田」，官員可以租出去，獲得的收入即為薪資，但唐朝官員的收入並不高。有學者估計，即使是一個唐朝的五品官員，地位相當於現今中國的廳級官員，其收入與漢朝的基層公務員相比也高不了多少。另外，唐朝還經常扣薪資。皇上修宮殿、打仗缺軍費，這些都要扣薪資。

官員薪資最高的要數宋朝。宋朝官員的薪資分為兩部分：俸錢、祿粟等基礎部分稱為本俸；第二部分是各種職務補貼，稱為「添給」。據《宋史．職官制》記載，宋朝宰相、樞密使等高官，每月俸錢為三百貫，折合成今天的購買力大概是人民幣三十萬元。另外還有春、冬服各綾二十匹、絹三十匹、綿百兩、祿粟月一百石。地方的縣令級別官員每月二十貫，祿粟每月五石，另外還有鹽、茶、薪、酒等各種添給。綜合算下來，宋朝最高級別官員的月收入在人民幣百萬元上下，基層公務員每月也在人民幣萬元以上。除此之外，宋朝政府還給官員配僕人。最低級別的官員可以配一個，宰相可以配一百個，僕人的衣食開銷全由國家報銷。所以，宋朝的官員的收入是歷朝歷代最高的，清代文學家趙翼就曾在文中驚呼「宋制祿之厚」。

很多人都認為明朝官員薪資低，我們來看看具體有多低。明朝官員分九品十八級，正一品官員每月俸祿發米八十七石，級別最低的從九品官員每月發米五石。在人均收入普遍都低的明朝，這已經不少了。當時江南一個五口之家的年消費折米五十五石，九品官的年發米是六十石，二者相當，最小的官也能養得起全家人。但問題的關鍵在於，明朝官員的薪資經常不夠發，沒米的時候就折成其他東西，比如宣德年間折過布匹。有人會問：布匹拿出去賣不就好了？沒那麼簡單，折換的時候政府往往把價格定得比市場價高出好幾倍，出去賣就賠錢。最荒唐的時候，政府還把蘇木、胡椒等香料當俸祿發放給官員，滿朝文武走路時都飄著十三香的味道。

清朝官員的薪資比明朝還低。清朝一品的總督年俸銀為一百八十兩，祿米為一百八十石。按照康雍乾時期的米價計算，其俸祿折合白米六萬斤，按照現今中國超市中等價位的散裝白米人民幣四元一斤計算（編按：此指大陸市斤，一斤為五百公克。，清朝一品的總督年薪大約是人民幣二十四萬元。以此類推，七品知縣的年薪是人民幣六萬元。這個薪資水準真的不高，要知道這些俸祿還包含了手下沒有編制的幕僚的薪資，以及所有的辦公費用。所以清朝政府就允許地方官員搞一些制度性的腐敗來貼補，最有代表性的就是耗羨銀制度。

所謂耗羨，就是地方官收稅的時候以損耗的名義加收的賦稅。為什麼會有損耗呢？清朝徵收的稅賦主要是糧食和銀子。糧食在儲藏、運輸過程中有發黴變質的，還會有被蟲鼠鳥雀吃掉的，所以會消耗一部分；徵收銀子時，民眾交的大多是碎銀子，地方官府要將這些碎銀子熔鑄成官制的銀錠，熔鑄的過程也會有損耗。這些錢糧的損耗自然要讓民眾承擔，所以政府徵稅的時候一般要多加收一部分損耗，這就是耗羨。耗羨制度在漢朝就有了。清朝的耗羨加徵率一般是百分之十，因此耗羨成了地方官腐敗的來源。雍正時，為了打擊地方官吏腐敗並減輕民眾負擔，實行了耗羨歸公制度，將全部耗羨固定為正稅並上交中央，取而代之的是給地方官員的養廉銀。總督的養廉銀為一萬六千兩，加上俸祿，折合今天的年收入超過人民幣一千萬元；地方知縣的養廉銀為一千二百兩，加上俸祿，年收入約合人民幣八十萬元。

至於不能收稅的京官，就靠地方官送禮了，而且花樣極其繁多。比如冬天的時候要送「炭敬」來買炭取暖，夏天的時候要送「冰敬」來買冰降溫，過年時要送「年敬」來買年貨，上級長官家裡有喜事的時候還要送「喜敬」賀喜，甚至長官家的門衛都要送「門敬」來慰問打點。所以，清朝官員的額外收入非常高，並不靠基本薪資過日子。

(本文摘自《古人原來很會過日子》/麥田出版)

【內容簡介】古人一週上幾天班？古人要加班嗎？古代的薪水高嗎？古代老師的待遇好嗎？……

你知道古人結婚也要送彩禮（聘禮）嗎？先秦的時候士大夫喜歡送大雁，因為古人認為大雁一聲只有一個配偶，象徵著忠貞不渝的愛情。平民則歡送花椒，因為花椒的果實數量繁多，表達了古人對子孫興旺的美好願望。

古代的房價高嗎？漢朝的房價簡直是「白菜價」。普通人一兩年的工資就能夠在小城市買一間房了。唐朝的房價就不那麼友善了，官至吏部侍郎的韓愈，居然用了三十年才存夠買房子的錢。宋朝的房價更是高得離譜，蘇轍晚年在汴梁買房子花的錢，需要一個普通人至少一百二十年不吃不喝才能存夠……

本書作者是位中學歷史老師，歷史底蘊深厚不說，最難得的是擁有幽默的天賦把歷史講成一個又一個好笑的段子，用最日常的生活瑣事解答了你對古人生活的所有疑問，從衣食住行講到社會文化，覆蓋古人生活的各個方面。每一個腦洞大開的問題背後，都有可靠的史料支撐，既漲知識也長見識，讓你一面捧腹大笑，一面能具體想像古人真實的生活細節，滿足你對古人的一切好奇。原來，古人的日子過得如此多采多姿！原來，古人也很會過日子！我們許多的日常用語、習俗，原來是這樣演變流傳而來！

【作者簡介】王磊（講歷史的王老師）

畢業於東北師範大學歷史系，現任東北師範大學附屬中學的歷史教師。

在教學過程中，他發現學生們對古人的日常生活很感興趣，但平時的歷史教學很少涉及這方面內容，於是思考用什麼樣的方式能更好地傳播這些知識。

從2018年5月起，他以「講歷史的王老師」為名，在大陸抖音APP上專門介紹有關古代中國人日常生活的歷史知識，涉及衣食住行、戀愛婚姻、風俗娛樂等方方面面的內容。腦洞大開的問題，乾貨十足的知識點，再加上王老師作為東北人所特有的幽默講解，讓人忍不住一口氣跟完全部視頻。

2019年，他的第一部作品《古代人的日常生活》（繁中版書名《古人原來這樣過日子》，麥田出版）上市後受到讀者的熱烈歡迎。