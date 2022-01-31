西非國家奈及利亞一名9歲男童因為擁有一名「富爸爸」，經常在社群平台上炫富，並被稱作「世界上最年輕的富豪」，6歲時他就收到爸爸送的豪宅作為生日禮物，還常常PO出自己站在名牌豪車前、搭乘私人飛機的照片，浮誇又奢華的生活方式為他吸引上萬名粉絲。

根據《太陽報》報導，9歲男童穆罕默德（Muhammed Awal Mustapha）在Instagram上以「Mompha Junior」為暱稱，經常和3.6萬名粉絲分享自己奢華的富豪生活，而穆罕默德之所以會這麼有錢，全因為他擁有一名「富爸爸」穆斯塔法（Ismailia Mustapha），而且穆斯塔法也同樣喜歡在Instagram上「炫富」，是當地相當知名的網紅，追蹤人數多達119萬。

從穆罕默德的照片中可以看到，他經常穿著一身名牌，站在藍寶堅尼、法拉利等車前面，有時則搭乘私人飛機，在座位上享用高級、豐富的餐點，除此之外在2019年、穆罕默德6歲時，爸爸穆斯塔法就送給他一間豪宅作為禮物，同時也在社群平台上高調炫耀，「擁有自己的家是世界上最棒的感受，這種感受無法用言語去形容，也沒辦法以金錢來衡量」。

穆斯塔法雖然熱愛在網路上炫富、分享奢華生活，近日他卻慘遭官司纏身，被當地反貪腐機構指控非法洗錢、貪汙等罪名，涉及金額超過1000萬英鎊（約新台幣3.7億），目前正以35萬英鎊（約新台幣1304萬）交保，仍在等待審訊。