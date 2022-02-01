古代封建社會，犯下重罪的人是要被斬首的，而死囚行刑前，獄卒會準備一頓豐盛的「斷頭飯」，讓死囚吃了好上路，不過外界不解，為何斷頭飯裡面，獄卒會多放一塊「腥臭生肉」，死囚看了還會叩頭謝罪？背後有其特殊用意。

根據《搜狐網》報導，古代死囚在被斬首之前，獄卒會準備一段豐盛的飯菜，讓死囚吃飽喝足之後，安然接受自己的命運。至於獄卒之所以會放上一塊生肉，跟古代人們的迷信脫不了關係，由於古人認為，人死了之後要走奈何橋、喝孟婆湯，如果是尋常老百姓或是好人的話，理所當然能順利走過奈何橋，並且投胎轉世。

反之，如果是作奸犯科的罪惡之人，就會被孟婆身邊的一條惡犬撕咬，直到魂飛魄散，永世不得超生。而那些被判死刑的人，生前多半是壞事做盡，他們都擔心死後不能走過奈何橋，若是斷頭飯裡有一塊生肉，那麼他們在過奈何橋時，就可以用這塊生肉吸引惡犬注意，不被刁難的順利投胎。

雖然這種說法欠缺科學依據，且象徵意義大於實際意義，但無論如何，也算是給予將死之人的一種心理安慰，由此不難看出，古人對待死者的態度，無論是多麼大奸大惡之人，只要死了依然慎重看待。