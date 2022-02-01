巴西一名漁夫日前晚間出海，意外遭到一隻雙眼發光的不明生物追擊，只見在短短47秒影片中，不明生物多次躍出水面，而且距離船隻越來越近，嚇得漁夫立刻加速逃離，影片曝光後引發網友熱議，不少人都同樣感到害怕，驚呼：「這是真的！」。

由於天色漆黑無法辨識「海怪」的身分，只能看見牠發出白光的雙眼。(影片來源/YouTube/JP Today News)

根據《鏡報》報導，這段影片是在巴西最南部的南里約格蘭德（Rio Grande do Sul）海岸拍攝，事發當天晚上一名漁夫乘船出海，未料途中竟遭到一隻不明生物追擊，從畫面中可以看到，這隻長條狀的不明生物緊追在船後，由於當時天色昏暗，只能透過牠發亮的雙眼來辨識其位置，而漁夫見牠越來越靠近，嚇得立刻加速逃離。

這段47秒的影片曝光後，很快就引發網友熱議，不少人都覺得相當驚悚，紛紛留言：「從畫質就知道，這次絕對是真的！」、「我完全看不出來水跟光影有哪裡不對勁，不像是動過手腳的樣子」、「天啊！這是真的海怪影片」；但大多數網友都認為，這其實只是一隻暴躁的海狗、海豹或海獅，只不過拍攝者將文字放在影片正中間，才會讓人很難辨別這個生物的真實身分。

南美毛皮海獅（South American fur seal）主要分布於智利和阿根廷沿岸，但仍有不少南美毛皮海獅會在巴西東南部的里約出沒，而影片拍攝地點為巴西最南部的南里約格蘭德州，再加上海獅也會像海豚一樣躍出水面，因此這隻不明生物確實很有可能是南美毛皮海獅，或是其他類似的生物。