新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，許多國家都受到影響，改為居家上班和上課，但在視訊時卻經常鬧出笑話。英國一名女子日前和老闆視訊開會時，突然發現自己忘記將私密用品收好，透過鏡頭看見身後放著一瓶紅色潤滑油，讓她瞬間感到坐立難安，只能強裝鎮定45分鐘，盡量不讓老闆察覺異狀。

Woman, 32, is left mortified after realising she'd left a bottle of lubricant in full view during Zoom call with her boss https://t.co/7l4N03VCkT — Daily Mail Femail (@Femail) November 29, 2021

根據《每日郵報》報導，32歲女子妮基（Nicki Faulkner）在東倫敦哈克尼（Hackney）一間公司擔任人資，日前她坐在床上和老闆進行視訊會議，開始15分鐘後才驚覺，自己竟然忘記將昨天和男友纏綿使用的潤滑油收起來，鮮紅色的外包裝十分顯目，讓妮基頓時感到坐立難安，但為了不讓老闆察覺異狀，只能強裝鎮定繼續開會。

妮基透露，如果她當下突然轉身把瓶子收起來，反而更會引起老闆注意，所以她只能假裝自己也沒發現繼續開會，但其實心裡非常崩潰，她甚至覺得老闆其實早就注意到潤滑油的存在，只是不好意思，才沒有主動向她提起，一直到45分鐘後會議結束，她才終於鬆了一口氣。

事後妮基將這件事分享到網路上，朋友們都覺得十分有趣，她也指出，通常她都會把潤滑油收好，更懊悔表示，以後絕對不會在床上和任何人視訊，「下次我會去廚房開視訊會議，在床上永遠不是一個好主意」。